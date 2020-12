Benfica defronta Óquei de Barcelos na primeira edição da Taça 1947

Nova competição de hóquei em patins vai-se realizar entre os dias 9 e 13 de dezembro, na Mealhada.

O Benfica vai defrontar o Óquei de Barcelos nos quartos de final da primeira edição da Taça 1947, nova competição de hóquei em patins que se vai realizar entre os dias 9 e 13 de dezembro, na Mealhada.

Segundo explicou a Federação de Patinagem de Portugal, para esta edição foram apuradas as oito equipas com quociente do total de pontos conquistados/total de jogos realizados, após a 13.ª jornada do campeonato.

Para além do jogo entre Benfica e Óquei de Barcelos, o sorteio de hoje ditou ainda que o Sporting, líder do campeonato, vai defrontar a Sanjoanense, que preenche o lugar do FC Porto que tem os treinos suspensos devido a casos positivos do novo coronavírus.

Nos restantes jogos, a Oliveirense vai jogar contra o Valongo, enquanto a Juventude de Viana enfrenta o Sporting de Tomar.

Os jogos vão decorrer no Pavilhão Municipal de Luso, na Mealhada.

Quadro de jogos dos quartos de final:

- Benfica-Óquei Barcelos

- Sanjoanense-Sporting

- Oliveirense-Valongo

- Juventude Viana-Sporting de Tomar