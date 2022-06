Desde 2012 que o Benfica vence sempre todos os títulos no hóquei feminino.

O Benfica conquista o nono título consecutivo de hóquei em patins feminino ao vencer o Sporting, por 3-2, em casa. No primeiro jogo da final do play-off, a equipa encarnada já havia ganho no pavilhão João Rocha.

Sofia Moncóvio (7" e 19") abriu o marcador, colocando o Sporting em vantagem, mas o Benfica logrou dar a volta ao marcador com golos de Cata Flores (22" e 32") e Marlene Sousa.

Desde 2012, que o Benfica vence sempre todos os títulos no hóquei feminino.

O Benfica sagrou-se campeão nacional pela nona vez consecutiva, repetindo o resultado do primeiro jogo, no reduto leonino (3-2), numa época que começou com a conquista da Supertaça e na qual irá ainda disputar a final four da Taça de Portugal.