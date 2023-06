Benfica conquista nona Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

Redação com Lusa

Venceu na final o Académico de Feira por 5-1.

O Benfica conquistou pela nona vez consecutiva a Taça de Portugal feminina de hóquei em patins, ao vencer o Académico da Feira por 5-1, na final disputada no Pavilhão Municipal Nortecoop, na Maia.

Perante uma equipa sem palmarés na Taça de Portugal, o Benfica chegou ao intervalo com o marcador empatado (1-1), mas dominou completamente a segunda parte, confirmando o favoritismo.

As encarnadas, grandes dominadoras do hóquei em patins nacional, alcançaram a dobradinha pelo nono ano consecutivo, depois de, no passado domingo, se terem sagrado campeãs nacionais pela 10.ª vez seguida.