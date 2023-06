Hóquei: Benfica bate Turquel e sagra-se decacampeão nacional feminino

A jogar em casa e com a final empatada com um triunfo para cada lado, o Benfica deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Maria Sofia Silva (31, 34 e 50 minutos) e Marlene Sousa (38), depois de o Turquel ter chegado ao intervalo em vantagem com um tento de Rita Lopes (oito)

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional feminino de hóquei em patins pela 10.ª vez consecutiva, depois de bater o Turquel por 4-1 no terceiro e decisivo jogo da final do play-off.

A jogar em casa e com a final empatada com um triunfo para cada lado, o Benfica deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos de Maria Sofia Silva (31, 34 e 50 minutos) e Marlene Sousa (38), depois de o Turquel ter chegado ao intervalo em vantagem com um tento de Rita Lopes (oito).

As "encarnadas" conquistam, assim, o 10.º título consecutivo, enquanto o Turquel, a última equipa a conquistar o campeonato antes do Benfica, em 2011/12, se mantém apenas com um centro no historial.