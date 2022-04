Benfica bate Barcelona e apura-se para as meias-finais da Golden Cup

Depois de um empate a quatro bolas no tempo regulamentar, o Benfica venceu (3-2) o Barcelona nos penáltis e apurou-se para as meias-finais da Golden Cup. Vai defrontar o Liceo da Corunha.

O Benfica é o segundo apurado para as meias-finais da Golden Cup, onde irá defrontar o Liceo da Corunha (que eliminou o Noia com uma vitória por 6-0). no sábado. A equipa encarnada bateu o Barcelona nos penáltis (3-2) após um empate a quatro golos no tempo regulamentar.

As águias estiveram a vencer por 4-1, mas deixou-se empatar e a decisão acabou por ir para os penáltis.

Na sexta-feira, há um Oliveirense-Óquei de Barcelos e um FC Porto-Sporting, relativo aos quartos de final da prova. As duas equipas vencedoras destes encontros defrontam-se nas meias-finais.

A final está agendada para domingo.