Benfica apresenta novo treinador de hóquei a pensar na "hegemonia europeia"

Nuno Resende é a aposta do clube da Luz.

O Benfica apresentou esta sexta-feira Nuno Resende, de 46 anos, como novo treinador da equipa de hóquei em patins. O técnico regressa a Portugal depois de sete anos no estrangeiro, sobretudo em Itália, onde orientou Matera, Lodi e Trissino.

"Se já não chegasse o Benfica ser um desafio maior, esta perspetiva ainda dá mais orientação daquilo que deve ser o meu trabalho. Fazer parte de uma situação para ganhar no Benfica já é aliciante, estar englobado nesta perspetiva de longo prazo, muito bem estruturada, pensada e que agora falta executar, dá-me ainda mais vontade e direção. Quando temos os rumos bem traçados é menos difícil conseguir chegar ao sucesso. A estrutura do Benfica, a ideia bem consolidada, dá-nos mais por onde nos agarrarmos", afirmou à BTV, lembrando o convite do vice-presidente Fernando Tavares.

"Quando me ligou, numa longa chamada, transmitiu-me logo o que era o projeto do Benfica e não tive dúvidas", apontou. "Estou extremamente feliz, pois é o alcançar de um objetivo, assim como a minha família. Estive sete épocas fora de Portugal. Foi um caminho para alcançar uma possível excelência, um reconhecimento dos meus métodos e a forma de gerir as equipas para que um dia um clube da dimensão do Benfica tivesse a vontade de contar com os meus serviços. Estou muito tranquilo, sereno, sei da responsabilidade que é treinar o Benfica. O que o clube pede é o que imaginava, fruto do que é a tradição e a sua grandeza, nomeadamente no que à modalidade de hóquei patins diz respeito. Resta-me trabalhar 24 horas sobre 24 horas e dar o máximo", completou, apontando à conquista da Liga Europeia, e não só.

"O Benfica quer estar nos momentos de decisão e consolidar isso com vitórias, pelo que na Liga Europeia será o mesmo processo. É uma competição extremamente difícil. Conheço-a bem. Já a disputei e sei a dificuldade dos jogos, mas vamos estar preparados, vamos chegar aos momentos de decisão. Queremos muito, o Clube deu mais ferramentas à equipa técnica, jogadores com muita capacidade e experiência na competição", observou.

Já o vice-presidente Fernando Tavares afirmou: "Tudo faremos para colocar o Benfica no patamar de liderança europeia, é o que nós queremos. Pretendemos vitórias a nível nacional e europeu, criar essa solução de hegemonia a nível europeu. Estamos a construir a equipa nesse sentido. Mas Roma e Pavia não se fizeram num dia, o mercado de contratação é igualmente restritivo, como o do futsal, mas sabemos exatamente para onde queremos ir ao nível da construção da equipa nos próximos anos", defendeu, passando a explicar os critérios que estiveram na base da formação do plantel."

Nuno Resende terá na sua equipa técnica o treinador adjunto Eduardo Marques, enquanto o responsável pelo treino físico será Filipe Pedro, elemento que transita da anterior época.