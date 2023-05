Benfica aplica goleada ao FC Porto e está em vantagem na meia-final do play-off

Águias receberam os dragões no jogo 3 das meias-finais do play-off de hóquei em patins e venceram por 7-3.

O Benfica venceu o FC Porto, este domingo, por 7-3, no jogo 3 das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins. Os encarnados estão agora em vantagem, por 2-1.

No Pavilhão Fidelidade, na Luz, Pablo Álvarez, com um hat-trick, Gonçalo Pinto, por duas vezes, Lucas Ordóñez e um autogolo de Telmo Pinto construíram o triunfo expressivo das águias, que viram os azuis e brancos reduzirem por Gonçalo Alves, Diogo Barata e Xavi Barroso.

O quarto jogo disputa-se na quinta-feira, a partir das 20 horas, no pavilhão dos dragões.