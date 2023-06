Benfica afasta FC Porto e decide título com Sporting

O Benfica vai medir forças na final com o Sporting, que afastou o Óquei de Barcelos na meia-final, por 3-0

Benfica garantiu a presença na final do campeonato nacional de hóquei em patins com um triunfo por 6-4 frente ao FC Porto, no encontro decisivo da meia-final do play-off, defrontando agora o Sporting na luta pelo título.

Com a meia-final do play-off empatada com dois triunfos para cada lado, o Benfica venceu em casa o quinto e último jogo com golos de Pablo Alvarez (22 minutos), Lucas Ordoñez (31 e 50), Roberto Di Benedetto (33 e 40) e Gonçalo Pinto (35), enquanto pelos atuais campeões nacionais marcaram Ezequiel Mena (17), Gonçalo Alves (23 e 43) e Carlo Di Benedetto (45).

Num jogo que ao intervalo estava empatado 1-1, e no qual os dragões estiveram por duas vezes em vantagem, os encarnados conseguiram responder e passar para a frente, apesar da forte reação do FC Porto nos últimos minutos.

Na final, o Benfica, que já se sagrou campeão por 23 vezes, vai defrontar o Sporting, que conquistou o cetro em nove ocasiões e venceu o Óquei de Barcelos na outra meia-final.