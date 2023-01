Benfica acusa Girão de "emboscada" e apresenta queixa-crime

Benfica apresenta queixa-crime contra o guarda-redes

O Benfica apresentou uma queixa-crime contra Ângelo Girão, guarda-redes de hóquei em patins do Sporting.

Os encarnados acusam o atleta leonino de uma "inaceitável e cobarde agressão" a Lucas Ordoñez, antes do jogo de domingo entre os dois clubes, no Pavilhão João Rocha, que terminou com a vitória do Benfica por 3-1.

À saída da equipa do Benfica para o período de aquecimento, o guarda-redes do Sporting, Ângelo Girão, dirigiu-se ao balneário do Benfica e agrediu premeditadamente Lucas Ordoñez com duas stickadas, uma no pescoço e outra no braço. Só a intervenção de um terceiro elemento da equipa técnica do Sport Lisboa e Benfica permitiu evitar males maiores", ilustrou o clube.

O emblema da Luz emitiu um comunicado a explicar a sua versão dos acontecimentos.

Eis o documento na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que foi apresentada queixa-crime contra Ângelo Girão, atleta do Sporting.

Em causa uma inaceitável e cobarde agressão perpetrada por Ângelo Girão ao atleta do Benfica, Lucas Ordoñez, momentos antes do início do jogo de domingo no Pavilhão João Rocha.

À saída da equipa do Benfica para o período de aquecimento, o guarda-redes do Sporting, Ângelo Girão, dirigiu-se ao balneário do Benfica e agrediu premeditadamente Lucas Ordoñez com duas stickadas, uma no pescoço e outra no braço. Só a intervenção de um terceiro elemento da equipa técnica do Sport Lisboa e Benfica permitiu evitar males maiores.

A situação de emboscada chegou mesmo a colocar em causa a participação do internacional argentino na partida. No final do encontro, a Polícia de Segurança Pública identificou Ângelo Girão, Lucas Ordoñez e um terceiro elemento da equipa técnica do SL Benfica como testemunha do sucedido.

Devido à gravidade da situação, o Sport Lisboa e Benfica vai ainda apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal e requerer as imagens de vídeo do Pavilhão João Rocha."