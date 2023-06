Declarações do treinador encarnado Nuno Resende após o Benfica-FC Porto (6-4), no quinto jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins

Os adeptos: "Uma palavra tremenda para os nossos adeptos que estiveram num nível superlativo. Bendito quinto jogo da meia-final para vermos aqui o inferno da Luz na sua totalidade. Os adeptos carregaram-nos principalmente no "under-play" defensivo [quando o resultado estava em 1-2 para o FC Porto] e esse foi claramente o momento do jogo. O FC Porto fez contenção, a rotura do Ordóñez fez a diferença e conseguimos empatar."

Sobre o jogo: "Foi um grande jogo de hóquei em patins. Parabéns aos meus jogadores porque foram fantásticos e souberam sofrer. Quem marca seis golos contra um guarda-redes que está a fazer uma época extraordinária tem de ter um grande processo ofensivo. Estamos pelo segundo ano consecutivo na final e isso também é muito importante para a dinâmica do Benfica."

A emoção: "Não há treino nenhum que nos dê coisas como as que passámos no quarto e quinto jogos. Estes jogos deixaram marcas, mas agora é preciso descarregarmos a parte emocional para nos apresentarmos da melhor forma o primeiro jogo da final contra o Sporting".