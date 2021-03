Barcelos supera Oliveirense com Luís Querido a marcar quatro penáltis

Minhotos defendem segundo posto a uma jornada do fim da fase regular, num jogo em que o capitão esteve cem por cento eficaz nas bolas paradas.

O Barcelos venceu a Oliveirense por 5-3 no jogo da 25.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, mantendo-se no segundo lugar, enquanto a formação de Oliveira de Azeméis continua na quinta posição.

Um bis de Luís Querido (penálti) nos primeiros dez minutos colocaram os minhotos na frente, sendo também de penálti que Marc Torra reduziu e que o capitão da equipa da casa voltou a marcar. Depois do intervalo, Lucas Martinez fez o 3-2, mas Miguel Rocha e Luís Querido (penálti) ampliaram a vantagem para o Barcelos. A quatro minutos do fim, Jorge Silva fez o 5-3, mas o triunfo já não escapava à equipa de Rui Neto (com Reinaldo Ventura fora por lesão), que também tinha batido este mesmo adversário na primeira volta, mas fora de casa.

Na 26.ª e última jornada da fase regular, as duas equipas têm jogos complicados, já que o Barcelos joga em casa do Benfica e a Oliveirense recebe o FC Porto (dia 17 de abril).

Barcelos e Oliveirense seguem para a luta pela Liga Europeia. No Luso, o primeiro adversário do Barcelos é o Noia e o Reus é o primeiro oponente da Oliveirense (dia 10 de abril).

A fase de grupos da prova disputa-se de 9 a 11 de abril e a final-four joga-se nos dias 15 e 16 de abril.