Barcelos empata em Turquel e Sporting continua líder

Minhotos falham assalto à liderança, não aproveitando a oportunidade cedida pelo Sporting, que nesta 15.ª ronda do campeonato perdeu em Oliveira de Azeméis

O Barcelos empatou com o Turquel, por 4-4, na deslocação à "aldeia do hóquei" para fechar a 15.ª jornada do campeonato nacional, o que valeu aos minhotos a liderança.

Depois de o Sporting ter perdido na pista da Oliveirense, o Barcelos teve a oportunidade de voltar ao comando, mas não conseguiu aproveitar o primeiro deslize dos leões para assumir a posição que tinha deixado na quinta ronda.

Em Turquel, onde a equipa local esteve parada, devido a casos de covid-19, o Barcelos entrou eficaz e logo nos primeiros cinco minutos, a equipa orientada por Rui Neto fez três golos (Miguel Rocha: 2; Dario Giménez: 1). Aos 7', Vasco Luís reduziu de penálti e, já na segunda parte, o Barcelos ampliou a vantagem, por Rafael Lourenço. Perto dos últimos dez minutos, André Pimenta (penálti) e Vasco luís fizeram o 3-4, e a dois segundos do fim Miguel Vicente (Turquel a jogar sem guarda-redes) empatou a partida.

O Barcelos continua na segunda posição, com 33 pontos, em igualdade pontual com o Sporting, que se mantém na frente, mais um do que o FC Porto e mais três do que a Oliveirense. O Turquel mantém o 13.º e penúltimo lugar do campeonato.