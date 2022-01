Barcelos bate FC Porto na jornada 14 com livre direto polémico

Um golo de bola parada de Miguel Rocha no último segundo, castigando uma falta de Gonçalo Alves que não existiu, fechou um jogo emotivo nos 5-4.

O Óquei de Barcelos venceu o FC Porto por 5-4, no jogo mais importante da 14.ª jornada, continuando a ocupar o segundo lugar no Campeonato Nacional da I Divisão, que é liderado pelos portistas.

A partida foi emotiva, mas teve um final muito polémico. Alvarinho empatou a 4-4 a 59 segundos do fim, depois de o FC Porto ter estado por três vezes em vantagem, e protagonizou o lance que virou o jogo ao som da buzina final.

A equipa de arbitragem considerou ter existido uma falta de Gonçalo Alves merecedora de cartão azul, sobre Alvarinho, mas não realidade o jogador portista não tocou no jovem do Barcelos.

Como o tempo de jogo já havia terminado, o livre direto teve de ser cobrado com um remate imediato. Miguel Rocha não falhou e garantiu a 11.ª vitória do Barcelos, assim como a segunda derrota do FC Porto, que esteve a ganhar nos 0-2, 2-3 e 3-4, mas permitiu sempre a recuperação da equipa da casa.

Miguel Rocha (2), Alvarinho (2) e Luís Querido marcaram pelo Barcelos, Rafa, Di Benedetto, Xavi Barroso e Gonçalo Alves pelo FC Porto.