Barcelona informa que Hélder Nunes também está infetado com covid-19

Depois de conhecidos os casos de João Rodrigues e Henrique Magalhães, também o ex-FC Porto testou positivo.

Depois de o jogo entre Portugal e Itália, de atribuição dos terceiro e quarto lugares no Europeu de hóquei em patins, ter sido cancelado devido a casos de covid-19 (foram conhecidos os de João Rodrigues e Henrique Magalhães), o Barcelona informou esta segunda-feira que também Hélder Nunes está infetado.

"Os jogadores João Rodrigues e Hélder Nunes testaram positivo à Covid-19 e estarão fora do jogo Barcelona-Noia, no domingo, dia 28. Ambos os jogadores, infetados durante o Campeonato da Europa, estão de boa saúde e confinados em Portugal. As autoridades sanitárias correspondentes decidirão quando é que os dois jogadores regressarão a Barcelona", pode ler-se em comunicado do Barcelona.