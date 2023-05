Barcelona bateu o Barcelos no prolongamento e vai defrontar o FC Porto

João Rodrigues fez três golos num 5-3 que não revela a grande luta dada pelos minhotos

O Barcelos não esteve muito longe de eliminar o poderoso Barcelona e chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, mas os catalães levaram a melhor no prolongamento, por 5-3, e este sábado vão defrontar o FC Porto nas meias-finais (15h00).

O líder do campeonato espanhol nunca esteve atrás no marcador, mas com a equipa portuguesa a demonstrar um enorme espírito de sacrifício, só caindo no minuto final da segunda parte do prolongamento, quando, nas bancadas, já se esperava pelas grandes penalidades.

Só faltou travar a inspiração de João Rodrigues que, com um hat-trick, foi o carrasco dos barcelenses, para desilusão da enorme massa adepta dos minhotos.

Num jogo em que ora marcava o Barça ora o Óquei, com Conti Acevedo a mostrar ser um dos melhor guarda-redes do mundo, Alvarinho e Danilo Rampulla soltaram os génios no rinque de Viana do Castelo, mas isso não bastou. A intensidade e poderio físico dos catalães fez a diferença, com João Rodrigues e Hélder Nunes a serem decisivos.

O Barcelona vai reencontrar o FC Porto depois das meias-finais de 2019, ganhas pelos portistas nas grandes penalidades. Na época anterior, festejara no Dragão o seu último título.