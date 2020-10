"Atletas do Benfica não colocaram o leão como símbolo do Sporting. É uma falta de respeito"

Paulo Freitas (treinador do Sporting) falou aos jornalistas no final do empate em casa do Benfica, na terceira jornada do Nacional de hóquei em patins

Sobre o jogo: "Jogo intenso, repartido, em alguns momentos percebíamos que, em função do que o Benfica vem fazendo, tínhamos de adotar algumas posturas diferentes daquelas que adotámos nos últimos dois jogos. Jogo equilibrado em quase tudo, na posse de bola, nas transições, mas algo desequilibrado na segunda parte nas faltas de equipa, fizemos sete e o Benfica fez três."

Golo por validar: "Não foi vitória porque marcámos dois golos, mas só nos validaram um, pese embora a boa arbitragem. Há o erro que nos acaba por retirar os três pontos, mas percebo que o hóquei, sendo uma modalidade muito rápida, por vezes é difícil de ajuizar. Foi uma boa arbitragem, com alguns erros que penalizaram as duas equipas. É um erro capital, [uma bola] que entra na baliza do Benfica e não é considerada."

Benfica ia esmagar: "Acima de tudo, satisfeitos com a produção da equipa. É um claro aviso para toda a gente que andava a dizer que o Benfica ia esmagar toda a gente. Fez um excelente resultado contra outro candidato, mas há que respeitar toda a gente."

Respeito: "Nós temos bem ciente essa questão do respeito pelos nossos adversários, assim como temos uma garra enorme na defesa dos interesses do nosso clube. Uma coisa é sermos adversários dentro da pista, cada um lutar pelos seus objetivos e defender intransigentemente as suas enormes instituições. A outra é percebermos que alguns intervenientes do jogo não conhecem o símbolo do Sporting, que é um leão."

Acusados: "Estou a falar de alguns jogadores do Sport Lisboa e Benfica, que, na apresentação do jogo nas redes sociais, não colocam um leão como símbolo do Sporting. Acho que é uma falta de respeito muito grande e senti-me ofendido."