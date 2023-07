Atenção Portugal: França apura-se para as "meias" do Europeu de hóquei em patins

Seleção francesa vai defrontar nas meias-finais o vencedor do jogo entre Portugal e a Inglaterra.

A França venceu esta quinta-feira por 5-0 a Suíça, no primeiro jogo dos quartos de final do Europeu de hóquei em patins, em Barcelona, e vai defrontar nas meias-finais o vencedor do jogo entre Portugal e a Inglaterra.

A seleção gaulesa, impulsionada pelos três irmãos Di Benedetto, que terminou o Grupo A na quarta e última posição, foi sempre superior à Suíça, que venceu invicta o B, e impôs-se com golos de Bruno di Benedetto (2) e Anthony da Costa.

A França, vice-campeã europeia, foi a seleção que mais oportunidades de perigo criou, frente a um conjunto helvético com pouca posse de bola e a jogar no erro do adversário para explorar o contra-ataque, e chegou à vantagem por Bruno di Benedetto (1-0), aos oito minutos.

O guarda-redes Jean-Pierre Visio foi chamado por várias vezes a negar o golo aos franceses, para, na outra baliza, Pedro Chambel (filho do internacional português António Chambel) evitar o empate num livre direto de Gian Rettenmund, aos 21 minutos.

Na segunda parte, a França ficou a jogar em "power play", na sequência de um cartão azul a Lorenzo Rui, e após Carlo di Benedetto ter falhado um livre direto, o luso-francês Anthony da Costa elevou para 2-0, aos 28 minutos, metendo a bola pelo buraco da agulha.

Com naturalidade, a seleção francesa elevou a vantagem novamente por Bruno di Benedetto, que marcou aos 32 e 39 minutos, em dois desvios a assistências de Anthony da Costa e Rémi Herman, para ainda Pedro Chambel voltar a negar o golo à Suíça.

A França fechou o marcador com o 5-0 na conversão de um penálti por Remi Herman, aos 45 minutos, e já perto do final do jogo, Pedro Chambel negou o tento de honra da Suíça ao defender a tentativa de conversão de um castigo máximo a Pascal Kissling.

No duelo que se previa mais equilibrado dos quartos de final, entre o quarto classificado do Grupo A e o primeiro do B, a França não deu hipóteses à Suíça e marcou encontro nas meias-finais de sexta-feira com o vencedor do jogo entre as seleções de Portugal e de Inglaterra.