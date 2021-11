Até em Espanha criticaram o "arranjo" no jogo com a França

Resultado conveniente para eliminar Portugal não caiu bem aos jornalistas do país vizinho. "Andaram a arrumar roupa", escreveu-se

A vitória de Espanha sobre a França, com o resultado de 3-1 que apurou as duas equipas para a final do Europeu de hóquei em patins, deixando Portugal de fora, foi mal recebida no país vizinho.

"Espanha vence a França e chega à final do Europeu com polémica", escreveu a "Marca" em título, explicando no texto que, depois do 2-0, "as duas equipas dedicaram-se a arrumar roupa, deixando os minutos passar sem demasiados sobressaltos".

"O ponto alto da polémica chegou quando, no segundo tempo, Marc Grau viu um cartão azul por atirar muito desviado um livre-direto, algo que os árbitros portugueses interpretaram como mal intencionado", escreve ainda a "Marca", concluindo que "o resto da partida desenrolou-se sob os assobios do público e a atitude atenta dos árbitros, que pediam a espanhóis e franceses para atirar à baliza".

Na RTVE os termos utilizados foram mais duros, dizendo-se logo em título que "Espanha logra uma vitória frente à França com forte aroma a arranjo", para se abrir o texto explicando que foi "um jogo muito pouco competitivo e de forma pouco surpreendente acabou com o resultado que apurava ambas as equipas para a final".

"As duas equipas rematavam de vez em quando e a único tensão que se sentia era a do público local, português, grandes prejudicados e a protestarem uma partida em que o arranjinho era evidente", diz a RTVE, achando que o livre direto falhado por Marc Grau, "que não era o marcador habitual, foi atirado fora diretamente, o que para muitos pareceu descarado". A página de internet da televisão espanhola diz que os árbitros "tomaram mais medidas contra o possível arranjo, excluindo um jogador de cada equipa", mas que o resultado foi "até ao limite permitido pela receita do arranjo: 3-1".

"El Periódico" usou o mesmo termo, escrevendo que "nem os insultos do público luso, que denunciavam um arranjo, nem os avisos dos árbitros a respeito da passividade evitaram que o marcador não se movesse mais".