Associação de clubes acusa Governo de "decisões incoerentes e injustas"

"O Secretário de Estado do Desporto não defende o desporto", considera a Associação Nacional de Clubes de patinagem na sequência do adiamento de jogos

A Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP) emitiu um comunicado, manifestando-se descontente com as decisões do Governo relativas ao combate da pandemia no que respeita às modalidades coletivas de pavilhão.

Este fim de semana os jogos dos principais campeonatos de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram adiados, no contexto da proibição de circular entre concelhos, medida que entrou em vigor a 30 de outubro e que termina à seis da manhã desta terça-feira.

A ANACP considera que as estas modalidades estão a ser prejudicadas e questiona ainda a ausência de competição nas camadas jovens, numa altura em que, refere o organismo, as escolas estão a funcionar.

COMUNICADO

"A ANACP tem vindo a assistir a decisões incoerentes e injustas nas modalidades desportivas de pavilhão por parte do Governo. Na verdade, são permitidos ajuntamentos em vários locais e atividades e as modalidades desportivas são tratadas ao livre arbítrio de quem toma decisões. As escolas estão abertas mas a formação desportiva, incompreensivelmente, está parada.

O Secretário de Estado do Desporto não defende o desporto nem é coerente com as decisões tomadas.

Sabemos que os tempos são difíceis e de difícil decisão e, por isso, exige-se que quem decide seja de nível superior. Não podemos aceitar que os clubes que a ANACP defende e para a qual foi criada, possam estar dependentes de quem não se tem mostrado capaz para reunir a sua volta consensos nas decisões tomadas sobre as modalidades desportivas."