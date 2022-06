Reação do diretor do hóquei em patins do Sporting aos desacatos registados no final da partida no reduto do Benfica.

Gilberto Dias, Borges, diretor do hóquei em patins do Sporting, fala em "cenas vergonhosas" que "não podem ser toleradas pela tutela", referindo-se aos desacatos registados no final do Benfica-Sporting, na noite de sábado. O jogo terminou com agressões entre jogadores das duas equipas.

"Deixamos tudo na pista. Embora limitados conseguimos discutir o resultado até ao fim. As cenas vergonhosas não podem ser toleradas pela tutela! Vamos responder na pista dia 07/06 e apelamos à presença do nosso público. Força Sporting!", escreveu o dirigente numa publicação na rede social Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gilberto Dias Borges (@gdb.steel)

Tudo começou com uma alegada agressão de Ferran Font, jogador do Sporting, a Pedro Henriques, logo no início do primeiro tempo. Depois, ainda na primeira parte, o guarda-redes do Benfica respondeu, tirando satisfações com o hoquista espanhol do Sporting. Ambos encostaram as mãos na cara um do outro e Pedro Henriques retribuiu a "maldade" anterior, acertando com o stick no pescoço de Ferran Font. A equipa de arbitragem optou por não sancionar nenhum dos jogadores, em ambas as situações.

Já a 10 segundos do final da partida, nova confusão. Ângelo Girão, guarda-redes do Sporting, e Lucas Ordóñez, jogador do Benfica, desentenderam-se, tendo o guardião português visto cartão azul. Na sequência destes incidentes, João Souto e Ordóñez também criaram mais um foco de confusão. Henrique Magalhães também acabou por agredir um jogador do Benfica e viu cartão vermelho.

Os encarnados venceram por 3-2, igualando (1-1) a meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins.