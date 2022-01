Árbitros criticados pelo FC Porto ficam de fora nos jogos do fim de semana

Rui Torres e Sílvia Coelho, que apitaram o Barcelos-FC Porto, não foram nomeados.



O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Patinagem de Portugal já divulgou as nomeações do fim de semana, não constando os árbitros Rui Torres (Minho) e Sílvia Coelho (Porto), que estiveram no polémico Barcelos-FC Porto, da 14.ª jornada do Nacional da I Divisão.

Os minhotos venceram os dragões por 5-4, por intermédio de um livre direto concretizado por Miguel Rocha no último segundo, a castigar uma falta assinalada a Gonçalo Alves e que os portistas se queixam de não ter existido. Os azuis e brancos participaram mesmo da dupla ao CA, apontando quatro erros-chave que "influíram no resultado do jogo" ("duas grandes penalidades mal assinaladas contra os portistas, outra por assinalar a seu favor e a injustificável expulsão de Gonçalo Alves ao minuto 50", mencionaram na carta enviada ao organismo). Líder do campeonato com 34 pontos, o FC Porto recebe sábado o Turquel (18h00), sob a arbitragem de Pedro Miguel Sousa e Manuel Fernandes (ambos Porto).

O Barcelos, que subiu a segundo (33 pontos), visita a Sanjoanense (18h00), com os juízes lisboetas Miguel Guilherme e José Martins.