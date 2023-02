Árbitro suspenso por comentário sobre Braga-Benfica pede desculpa

Gonçalo Silva garantiu nunca ter sido a sua intenção "incentivar à violência" após ter comentado no Facebook durante o Braga-Benfica: "Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do videoárbitro do Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros mil euros".

Gonçalo Silva, árbitro de hóquei em patins, foi suspenso na sexta-feira pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP), depois de ter publicado um comentário no Facebook a respeito da arbitragem do Braga-Benfica (2-1 após desempate por penáltis), relativo aos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

"Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do videoárbitro do Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros mil euros", lê-se na publicação do juiz que, na referida rede social, apresenta-se como Nuno Catanho.

Após a suspensão, Gonçalo Silva recorreu à mesma rede social para pedir desculpa aos colegas de profissão visados, garantindo que tratou-se de uma "brincadeira" destinada a um grupo privado de amigos e que nunca foi a sua intenção "incentivar à violência".

Leia a publicação do árbitro na íntegra:

"O que publicas na internet fica na internet. Lição aprendida! Longe de mim imaginar, ao sentar-me para assistir ao Braga vs Benfica de ontem, que hoje estaria presente em todos os principais canais e jornais nacionais. E associado a violência!! Tudo por causa de uma brincadeira com um post privado direcionado a um grupo de amigos e que termina com um emoji de grande riso/lol. Estes dois factos (post privado e o emoji) são facilmente comprováveis no print que por aí circula. Apesar de a intenção ser um post privado, virou post nacional. Entre os grupos de amigos, nas conversas futebolísticas tudo gira maioritariamente em torno de 3 aspetos: vangloriação, provocação e reclamações de arbitragem. Sendo eu conhecido fervoroso adepto do Benfica, descontente com algumas decisões, criei essa brincadeira, reconheço de mau gosto.

Assim, peço desculpa aos meus colegas Tiago Martins e Miguel Melo. Não foi de todo a minha intenção incentivar à violência. Aliás, em toda a minha vida só estive envolvido em 2 situações de violência e ainda para mais ambas ao serviço da arbitragem! Sei o quanto custa!

Que desta situação triste, se obtenha alguma coisa de positivo! Por que não a liberação do áudio do VAR?? Por que não flash interviews e entrevistas pós-jogo aos árbitros!?? Todos os agentes do jogo são entrevistados com a exceção da arbitragem! Através da comunicação em tempo real (VAR) e da comunicação nas entrevistas pós-jogos, humanizaríamos os árbitros e afastaríamos as teorias da conspiração! Fica a sugestão! Afinal somos todos humanos".