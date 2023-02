Árbitro do comentário sobre Braga-Benfica suspenso e multado

Juiz de hóquei em patins incitou à violência contra a equipa de arbitragem do jogo da Taça de Portugal de futebol

O Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal castigou o árbitro Gonçalo Nuno Cardoso Catanho Silva a um mês de suspensão e a uma multa de 380 euros, depois de ter incitado à violência contra a equipa de arbitragem do Braga-Benfica, da Taça de Portugal de futebol.

"Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do vídeo-árbitro do Sp. Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros mil euros", escreveu, na altura, no Facebook.