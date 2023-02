Árbitro de hóquei em patins suspenso por comentário sobre o Braga-Benfica

Na rede social Facebook, o árbitro Gonçalo Silva fez um comentário acerca da arbitragem do Braga-Benfica, da Taça de Portugal de futebol. Foi suspenso pela Federação de Patinagem de Portugal.

Gonçalo Nuno Cardoso Catanho Silva, árbitro de hóquei em patins, foi suspenso pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP) depois de ter publicado um comentário na rede social Facebook a respeito da arbitragem do Braga-Benfica, de quinta-feira, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

"Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do vídeo-árbitro do Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins outros mil euros", lê-se na publicação do juiz que, na referida rede social, apresenta-se como Nuno Catanho.

Esta sexta-feira, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) comunicou a suspensão, mas não deu conta da identidade do árbitro nem do comentário em causa.

"Tendo a Federação de Patinagem de Portugal tomado conhecimento das declarações de um árbitro do quadro nacional de arbitragem de hóquei em patins nas suas redes sociais, o referido árbitro encontra-se desde já suspenso da atividade de arbitragem e já foi desencadeado um processo de inquérito junto do Conselho de Disciplina. A FPP repudia as declarações e a forma de estar no desporto do referido árbitro. Esta Federação defende os valores da ética e fair play na prática desportiva e tudo fará para assegurar a promoção dos mesmos nas suas competições e junto dos seus agentes desportivos", escreve o organismo em comunicado.

Gonçalo Silva, da Associação de Patinagem da Madeira, nomeado pela última vez para o jogo de sábado entre Marítimo e Física B, já por outras vezes tinha escrito comentários a respeito de árbitros de futebol.

De recordar que o Braga venceu o Benfica nas grandes penalidades, após um empate 1-1 no tempo regulamentar, e seguiu para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol.