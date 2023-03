Ângelo Girão suspenso por cinco jogos por agressões no balneário do Benfica

Guarda-redes do Sporting foi ao balneário do Benfica antes do dérbi de 29 de janeiro e agrediu com o stick Lucas Ordoñez

O Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal aplicou uma sanção de cinco jogos e ainda uma repreensão a Ângelo Girão, guarda-redes do Sporting, por agressões a Lucas Ordoñez, do Benfica, antes do dérbi disputado na casa dos leões no dia 29 de janeiro. O caso em análise atendia a "ofensas corporais, uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos, e ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade", e a sanção foi decretada por unanimidade.

O guardião sportinguista foi ao balneário do rival antes da partida e agrediu o adversário com o stick, além de o ter insultado.

"Ali chegado, e enquanto os restantes colegas de equipa se encontravam em aquecimento, [...] agrediu Lucas Ordoñez na zona do pescoço e dos antebraços por intermédio do stick de que se fazia acompanhar", lê-se no documento do Conselho de Disciplina. Girão ofendeu o visitante, com as expressões "filho da p...", "isto não é a Argentina" e "dei-te duas, ainda falta uma".

O guarda-redes do Sporting alegou reconhecimentos (Ordem de Mérito), atribuídos pelo Estado em 2016 e 2019, após as conquistas do Europeu e do Mundial, para atenuar a pena. Mas o CD não atendeu ao seu pedido, considerando que os reconhecimentos do Estado configuram mais "uma agravante do que propriamente uma atenuante", pela responsabilidade que representam.

Dois dias depois da partida, em comunicado, o Benfica informou ter apresentado uma queixa-crime contra o guardião leonino, classificando o sucedido de "inaceitável e cobarde agressão": "Uma emboscada que chegou mesmo a colocar em causa a participação do internacional argentino na partida. À saída da equipa do Benfica para o período de aquecimento, o guarda-redes do Sporting, Ângelo Girão, dirigiu-se ao balneário do Benfica e agrediu premeditadamente Lucas Ordoñez com duas stickadas, uma no pescoço e outra no braço. Só a intervenção de um terceiro elemento da equipa técnica do Sport Lisboa e Benfica permitiu evitar males maiores."

No final do jogo em questão a PSP identificou Ângelo Girão, Lucas Ordoñez e uma testemunha.