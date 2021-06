Ângelo Girão fala em "super FC Porto" e dos cabelos amarelos: "Eu não volto a pintar isto..."

Guarda-redes do Sporting foi uma das peças fundamentais na época dos leões, que conquistaram a Liga Europeia e o campeonato nacional de hóquei em patins.

Penálti a oito segundos do fim: "Eu gostava mais de enaltecer a postura do FC Porto enquanto adversário. Mas na minha opinião não é penálti, se há é precedido de falta sobre o Gonçalo, uma carga sobre as costas, mas eu prefiro dizer que o hóquei em patins está muito bem, está vivo e que os agentes desportivos, diretores, equipas, jogadores, árbitros, todos temos de continuar a progredir porque viu-se ao longo deste play-off que os erros foram cada vez menos e tivemos grandes espetáculos. Hoje foi a prova disso, com mais um grande espetáculo em que conseguimos aquilo que queríamos que era ganhar. Independentemente do dia, se era hoje, se era para a semana, o nosso objetivo era ganhar."

Dúvidas sobre se o Sporting era capaz de ganhar fora do João Rocha: "Muito se duvidou se o Sporting era capaz de ganhar fora do Pavilhão João Rocha e a prova demos este ano, de que somos capazes, que entramos para ganhar em qualquer pavilhão do Mundo e queremos continuar nessa senda, mas isso é para a próxima época."

Faltou conquistar a Taça da Liga: "A época seria ainda mais de sonho se tivéssemos ganho a Taça da Liga, não o conseguimos, mas estivemos nas decisões. Nós, quando começámos o ano, sabíamos que era muito difícil ganhar porque há uma grade competitividade entre todas as equipas, cada vez mais é difícil ganhar, pena os pavilhões não estarem cheios, mas nós propomo-nos a ganhar e a estar nas decisões, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Felizmente caíram para o nosso lado dois títulos, mas mesmo que não tivessem caído estaríamos orgulhosos do que fazemos porque trabalhámos todos os dias para ganhar."

Ganhar no Dragão contra um "super FC Porto": "A dúvida sobre se conseguiríamos ganhar cá também foi tema de conversa, o Sporting não ganhava no recinto do FC Porto há 44 anos e num ano ganhámos duas vezes frente a uma equipa repleta de estrelas e recordo que nos últimos três anos o FC Porto foi a três finais da Liga dos Campeões, duas vezes campeão nacional, ganhou Taças de Portugal, Supertaças, estamos a falar de um super FC Porto, com grandes jogadores, com um Gonçalo Alves fantástico, um Rafa fantástico e que nós temos de respeitar porque isso só torna a nossa vitória mais especial."

Sporting é a melhor equipa de hóquei em patins do mundo neste momento? "Não acho que o Sporting seja a melhor equipa do Mundo, acho que o Sporting tem as suas armas e o desporto é muito volátil, nós ganhamos hoje, amanhã ganham outros. Neste momento somos os melhores de Portugal e os melhores da Europa e ainda não jogamos a Intercontinental. O que temos na nossa cabeça é que queremos ser os melhores no próximo jogo, porque se não o ganharmos não vamos estar presentes nas decisões e esta é a mentalidade que une este grupo, é esta mentalidade treino a treino e acreditem que às vezes os treinos não acabam bem. O Sporting este ano fez uma época fantástica em todos as modalidades e sentíamos essa responsabilidade de também poder dar mais uma alegria aos nossos adeptos, conseguimos fazê-lo e estamos ao nível de todas as modalidades que envergam esta camisola. A época pode não ter começado da melhor maneira, isso não interessa, já está para trás das costas, o importante era o clube, o clube ganhou e era isso que nós queríamos muito."

Os cabelos amarelos? "Eu não volto a pintar isto que eu já não consigo olhar para o cabelo, eu não quero saber disto."

Ir a perder para o intervalo: "No final da primeira parte foi um bocado complicado, porque fomos a perder e no balneário sentíamos que estávamos bem no jogo não merecíamos estar a perder, o segundo golo, embora tenha de ver na televisão, eu julgo que é precedido de falta, eu acabo o lance virado para dentro da baliza porque me leva a perna e eu estou dentro da minha pequena área, falhámos redondamente no terceiro golo e depois aparece o génio do Gonçalo Alves e há um livre direto do ângulo, nada posso fazer, mas podemos combater isso com outras coisas que conseguimos trazer na segunda parte do jogo, mas essa emoção só vem provar que o campeonato é fortíssimo, as equipas estão muito equilibradas, felizmente tem caído para o nosso lado, mas o FC Porto podia perfeitamente ter ganho este jogo e ter levado a final à negra e tinha todas as condições para nos ganhar lá no "João Rocha"."

Elogios às restantes equipas e regresso dos adeptos: "Eu gostava que as pessoas não pensassem que o Sporting é superior a todas as equipas de ganhar de banho de bola a todos, isso não é assim, nós temos conseguido ganhar no pormenor, de resto o FC Porto tem uma grande equipa, o Benfica tem uma grande equipa, o Barcelos, a Oliveirense, o Valongo... Não é certo que vamos jogar fora e que ganhemos, basta ver que ganhámos ao Valongo 3-2 fora, 3-2 ao Barcelos fora e estes jogos todos com o FC Porto por um golo, como hoje, por isso que os sportinguistas e os adeptos da modalidade percebam que o campeonato de hóquei em patins é fantástico e só espero que as portas dos pavilhões se abram para isto se encher de adeptos, porque isso é algo que nós merecemos."