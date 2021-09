Ângelo Girão: "Cambada de palhaços, mentirosos e sem um pingo de vergonha"

Guarda-redes de hóquei em patins do Sporting reage ao comunicado do Valongo.

Ângelo Girão, guarda-redes da equipa de hóquei em patins do Sporting, reagiu nas redes sociais ao comunicado do Valongo emitido esta sexta-feira. "Cambada de palhaços, mentirosos e sem um pingo de vergonha na cara", surge escrito numa "storie" da página de Instagram do internacional português.

Depois de o Sporting se ter queixado de agressões na partida realizada na quarta-feira, o Valongo respondeu, falando em "provocações". "A A.D. Valongo lamenta, sobretudo, certos comportamentos e provocações, bem visíveis no fim da primeira parte e no fim do jogo, praticados por alguns elementos do Sporting., mas que devem à A.D. Valongo muito do que, em parte, são hoje no hóquei patins nacional", pode ler-se.

Ângelo Girão, João Souto e Henrique Magalhães são atuais jogadores do Sporting que já representaram o Valongo, onde foram campeões em 2014.