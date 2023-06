Ângelo Girão após o Benfica-Sporting: "Tenho nojo disto, continuem a aplaudir..."

Nas redes sociais, o guarda-redes do Sporting mostrou-se irritado depois da derrota por 4-2 no pavilhão do Benfica, no jogo 3 da final do play-off.

O Sporting perdeu, na noite de quarta-feira, com o Benfica, por 4-2, num jogo que está a dar muito que falar. No final da partida relativa ao jogo 3 da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, Miguel Afonso, dirigente leonino responsável pelas modalidades, teceu duras críticas e Ângelo Girão, guarda-redes dos leões, também o fez, mas nas redes sociais.

"Tenho nojo disto! Continuem a aplaudir e a ficar felizes com isto que só perdemos todos nós que andamos por aqui", escreveu o guardião internacional português, nas "histórias" da rede social Instagram - que apagou mais tarde.

O Benfica lidera agora a final, por 2-1, e está a uma vitória de conquistar o título de campeão.