André Girão após título europeu: "Quando vim para o Sporting fui muito criticado..."

O guarda-redes do Sporting foi eleito o melhor guarda-redes da final-four da Liga Europeia e falou, emocionado, após a conquista do segundo título consecutivo.

André Girão talismã: "Não. Acho que temos de fazer uma ressalva importante. A primeira final-four cem por cento portuguesa é sinal que o hóquei em Portugal está bem. Parabéns Às quatro equipas. Parabéns à Oliveirense e ao Benfica, que foram dignos vencidos nas meias-finais, e ao FC Porto. Podia ter caído para qualquer uma das quatro equipas. Isso de ser talismã; tenho tido sorte de estar inserido neste grupo de trabalho, tenho sorte de poder trabalhar com esta gente qu adora o hóquei e me protege muito e estou contente por ter ganho. Muito."

Título europeu: "Fizemos história hoje, num ano difícil, que não começou bem. Era muito importante para mim ganhar. Dou sempre TUDO, tenho defeitos como toda a gente, faço coisas erradas, mas entrego tudo a este clube. Este ano queria ganhar muito."

Final-four portuguesa: "O hóquei tem voltado a ganhar importância nos últimos anos. Muito por culpa do aparecimento do Sporting no panorama nacional, que trouxe investimento. A Oliveirense investiu. Temos o Barcelos fostíssimo. Vamos ter outro jogo contra o Barcelos, uma equipa poderosa. O campeonato mostra isso: O Benfica perdeu com o Riba d'Ave, nós empatámos com a Sanjpanense e com o Viana e com o Valongo. É importante que as pessoas do hóquei não fiquem estagnadas e promovam a modalidade. Os pavilhões estão cheios. Quem dirige tem de fazer mais, nós temos de fazer mais."

Pressão, trajeto do hóquei leonino e futebol: "Quando vim para o Sporting fui muito criticado. Saí de uma equipa campeã nacional para um projeto em construção à pressa,, cheio de pressão em que nos metiam um peso de quatro milhões de adeptos em cima. Ainda esta semana vimos a grandeza do Sporting com os festejos do futebol. [No hóquei], sabia que ia ser um passo dificícil, não sabia que iamos chegar a este patamar tão cedo. O Sporting apostou, os adeptos estão sempre ao nosso lado: ainda agora no Marquês, nos festejos do futebol, estive lá e fui extremamente acarinhado. Só posso agradecer. Esta taça é muito deles. Obrigada à direção; continuem a apostar em nós. Obrigada ao futsal que também é nosso talismã."