"Alguém nos impediu de vencer", atira diretor do Sporting após dérbi com o Benfica

Gilberto Borges, diretor de hóquei em patins do Sporting, defende que os leões foram prejudicados no dérbi em casa do Benfica, que as águias venceram por 4-3.

O Sporting perdeu o dérbi lisboeta frente ao Benfica, por 4-3, na 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, num jogo que terminou com alguma confusão entre as duas equipas. Pouco depois do término deste duelo, Gilberto Borges, diretor dos leões, criticou a arbitragem da partida.

"Alguém nos impediu de vencer e nos empurrou e vai ter que refletir. Até porque há imagens. Mas o nosso caminho continua porque não é isto que nos faz deixar de acreditar. Somos Sporting!", escreveu no Twitter.