Alejandro Domínguez: "Sinto que somos candidatos a ganhar a final-four"

Treinador do Benfica analisou a goleada frente ao Barcelona no jogo que encerrou a fase de grupos da Liga Europeia.

Vitória frente ao Barcelona: "Queríamos controlar a intensidade que o Barcelona colocou no início do jogo. Eles fazem uma pressão grande, tanto defensivamente como ofensivamente. O início do jogo foi vital. Nem sempre conseguimos parar a intensidade do Barcelona. Eles tiraram-nos a bola muitas vezes, mas acabámos por igualar ou até superar a intensidade do adversário. A partir daí, com eficácia, começámos a marcar. O que se passou neste jogo é um bom ponto de partida para tentarmos crescer mais."

Favoritismo: "Sinto que somos candidatos a ganhar a final-four, mas há mais três equipas que sentem o mesmo. Vai ser uma final-four muito difícil. Para já, não ganhámos nada, mas a nível de grupo temos de utilizar isto como catalisador, temos de nos sentir cada vez mais fortes para conseguirmos os sucessos que todos queremos."