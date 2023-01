Alejandro Dominguez: "Saber lidar com as emoções no Dragão Arena é muito complexo"

Declarações do treinador leonino Alejandro Dominguez após o jogo FC Porto-Sporting referente à 14.ª jornada do Nacional da primeira divisão de hóquei em patins, disputado no Dragão Arena, no Porto, que os leões venceram por 6-4

Sobre o jogo: "Saber lidar com as emoções num recinto como este é muito complexo e estou feliz por várias coisas, primeiro porque seguimos o nosso plano. Fomos uma equipa disciplinada, unida e que acreditou no que faz e controlámos as emoções nos momentos cruciais do jogo."

Dinâmica: "Este resultado tem de ser um catalisador para o futuro. Temos de ser capazes de o usar como tal, para que a equipa lute por tudo. Esta é uma vitória que pode criar uma dinâmica positiva. Hoje temos de desfrutar desta vitória e amanhã começar a trabalhar nos passos seguintes".