Alejandro Dominguez e a Liga Europeia: " Tenho uma fé tremenda na nossa equipa"

Técnico do Benfica sente a equipa em forma para atacar o título europeu, apesar do quarto posto que ocupa no campeonato.

O Benfica estreia-se na fase de grupos da Liga Europeia este sábado (18h00), ao defrontar o Liceo, segundo classificado da OK Liga.

A primeira fase da prova é disputada, no Luso, apenas por nove equipas divididas por três grupos, qualificando-se para a final-four os primeiros classificados e o melhor segundo.

Alejandro Dominguez, treinador do Benfica, gosta do formato, e considera: "Gosto da forma de jogar em dois dias consecutivos. Há pouco tempo de descanso, é verdade, mas os jogadores estão completamente focados, não há uma pausa em que se possam distrair. Temo-nos preparado muito bem, e sinto-me muito confiante por ver a equipa trabalhar diariamente com muita confiança, estão todos muito bem fisicamente. Será difícil, mas uma competição muito atrativa e temos muita vontade de jogar".

"O Liceo é uma equipa muito forte fisicamente, que nesta época só perdeu dois jogos. Tem um potencial ofensivo tremendo, eles têm as suas ferramentas, mas nós também temos as nossas. Tenho uma fé tremenda na nossa equipa e, se fizermos o nosso trabalho de forma séria - e nesta época temos sido muito sérios em todos os jogos e muito fortes coletivamente -, vamos conseguir fazer um bom resultado e ganhar estas partidas muito difíceis", acrescentou o treinador dos encarnados, que venceram a prova em 2012/13 e 2015/16.

"Temos muitas expectativas colocadas nesta competição. É uma das provas mais importantes do mundo, e temos muita vontade de conseguir algo bom. Os melhores jogadores do mundo estão nos melhores clubes do mundo e no [Pavilhão Municipal do] Luso estarão, sem dúvida, os melhores clubes do mundo", concluiu Dominguez.

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 13h00

GRUPO B Sporting-Reus 17h00

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00