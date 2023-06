"Agradeço a Rui Costa pela forma como aposta nas modalidades femininas"

Declarações de Paulo Almeida, treinador da equipa feminina de hóquei em patins do Benfica que venceu a final da Taça de Portugal (5-1), frente ao Académico da Feira.

Conquistas: "Primeiro de tudo, tenho de dar os parabéns às minhas jogadoras. São fantásticas, trabalham todos os dias para chegar às finais e cá as finais não são para se jogar, são para se ganhar e elas fazem isso na perfeição. Na semana passada, foi o campeonato nacional, agora é a Taça de Portugal para o [museu] Cosme Damião."

Rui Costa: "Agradeço ao presidente [Rui Costa] pela forma como tem apostado nas modalidades femininas do Benfica, depois ao vice-presidente Fernando Tavares, que está com as modalidades, ao João Rodrigues, que está comigo no hóquei feminino, e a toda a massa associativa, que é isto, o pavilhão todo cheio. Parabéns a toda a gente".