À atenção de Portugal: Itália vence França no Europeu de hóquei em patins

Portugal e Suíça lideram grupos do Europeu de hóquei em patins.

Portugal, que esta terça-feira empatou 3-3 com a Espanha, e Suíça, que venceu por 5-2 Andorra, lideram, respetivamente, os grupos A e B do Europeu de hóquei em patins, em Barcelona, à entrada para a última jornada.

No Grupo A, depois de empatar 3-3 com a bicampeã europeia em título Espanha, que ainda não venceu na presente edição, Portugal depende apenas de si para assegurar a primeira posição no jogo de quarta-feira com a França.

Portugal esteve a vencer por duas vezes, com golos de João Rodrigues (1-0) e Rafa (2-1), mas permitiu a reviravolta da Espanha, que passou para a frente aos 3-2, tendo Gonçalo Alves resgatado o empate a 3-3 a 54 segundos do fim do jogo, de livre direto.

Depois de ter empatado 2-2 na primeira jornada com a França, a Espanha continua sem vencer em casa e parte para a última jornada na terceira posição do Grupo A, com dois pontos, atrás de Portugal, com quatro, e da Itália, com três. A seleção gaulesa é quarta, com um ponto.

A Itália, que na ronda inaugural perdeu com Portugal (7-4), amealhou os primeiros três pontos na fase de grupos ao vencer a França, por 4-2, deixando tudo em aberto, no que toca às posições na classificação, para a terceira e última jornada.

Andrea Malagoli e Giulio Cocco, com dois golos, cada, foram os marcadores da seleção italiana, tendo Carlo di Benedetto, jogador do FC Porto, assinado os dois tentos da seleção francesa.

O Grupo A encerra quarta-feira, com Portugal a defrontar a França, pelas 17:30 (horas de Lisboa), e a Itália a jogar diante da Espanha, às 20:00.

No Grupo B, no encontro que opôs as duas seleções que venceram na jornada inaugural do Europeu, disputado na segunda-feira, a seleção Suíça venceu a de Andorra, por 5-2, e isolou-se na liderança.

A Suíça, que é a única seleção só com vitórias neste Europeu, esteve a vencer por 4-0, mas Andorra reagiu na parte final do encontro, tirando partido do abrandar do ritmo do adversário, e ainda reduziu para 4-2, antes de sofrer o 5-2.

Andrin Gottwald (dois), Gian Rettenmund (dois) e Pascal Kissling marcaram os golos da seleção helvética, que esteve ausente do último Europeu, enquanto os de Andorra foram apontados por Bernat Picanyol e Nil Castellvi.

A Suíça lidera o Grupo B, com seis pontos, à frente de Andorra e da Alemanha, ambas com três, e de Inglaterra, com zero. Na derradeira jornada da fase de grupos, na quarta-feira, a Suíça defronta a Alemanha e a Inglaterra terá pela frente Andorra.

Num modelo competitivo inédito, as quatro seleções com melhor ranking estão no Grupo A (Portugal, Espanha, Itália e França), defrontando-se entre si, após o que cruzam nos quartos de final com as da "poule" B (Andorra, Suíça, Alemanha e Inglaterra), invertendo a classificação.