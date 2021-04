Liga Europeia arranca esta sexta-feira: o que dizem os protagonistas

A fase de grupos da Liga Europeia disputa-se, no Luso, a partir desta sexta-feira

A fase de grupos da Liga Europeia disputa-se, no Luso, a partir desta sexta-feira, prolongando-se até domingo, com a participação de nove equipas, distribuídas por três grupos, em que o primeiro classificado e o melhor segundo se apuram para a final-four, a jogar-se, também no Luso, nos dias 15 e 16 de maio.

A competição arranca com o jogo FC Porto-Noia (13h00, Porto Canal), opondo duas formações que não vencem esta prova há muito tempo. Os dragões, com dois títulos europeus, foram campeões em 1985/86 e em 1989/90, enquanto que o Noia levantou a taça em 1988/89.

Às 17h00 (Sporting TV), no Pavilhão Municipal do Luso entram em campo Sporting e Reus, cabendo aos leões a defesa do título conquistado em 2018/19 (a época passada não teve campeão, porque a época foi anulada, devido à pandemia). Os catalões, vitoriosos por oito ocasiões, procuram reeditar 2016/17, temporada em que chegaram à final e bateram a Oliveirense.

A jornada desta sexta-feira termina com o encontro das 20h00 (Barça TV) com o Barcelona a defrontar o Liceo. 22 vezes campeão europeu, o Barça não ganha desde 2017/18, ao bater o FC Porto na final do Dragão. O Liceo, que em 2011/12 ganhou ao Barça na final, procura o sétimo título.

Nesta ronda, o Benfica, campeão em 2012/13 e 2015/16, está isento, tal como a Oliveirense, que parte em busca do primeiro título europeu, e Barcelos, campeão em 1990/91.