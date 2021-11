Europeu de hóquei em patins: Portugal e Espanha cumprem, Itália surpreende

A seleção portuguesa defronta na terça-feira a França, às 21h45, no Pavilhão Multiusos de Paredes.

O primeiro dia do Campeonato da Europa de hóquei em patins iniciou-se com uma surpreendente derrota da Itália frente à França, enquanto Portugal e Espanha, outras candidatas ao título, cumpriram com goleadas.

As primeiras equipas a entrar no rinque foram a seleção italiana e a francesa, que protagonizaram o momento surpreendente do dia. A França entrou melhor, com uma boa prestação de Roberto Di Benedetto, que marcou quatro dos oito golos apontados pela sua equipa. A Itália sentiu grandes dificuldades em contrariar a supremacia dos adversários e, ao intervalo, já perdia por 4-5.

A superioridade francesa manteve-se ao longo da segunda parte, bem como a inspiração de Roberto Di Benedetto. Os outros marcadores da formação gaulesa foram Carlo Di Benedetto (3), jogador do FC Porto, e Erwan Debrouver.

Os italianos defrontam esta terça-feira a Espanha, às 15h30.

Os espanhóis encontraram-se esta segunda-feira com a seleção de Andorra e, sem surpresas, golearam, sem resposta, por 11-0. Os marcadores de serviço foram Ignacio Alabart (2), Pau Bargalló (2), Ferran Font (2), jogador do Sporting, Sergi Panadero, Marc Grau, Toni Pérez, do Sporting e Sergi Aragonés (2), do Benfica.

A finalizar o dia, Portugal também não facilitou e frente à Alemanha goleou por 10-0.

Ao intervalo, a formação comandada por Renato Garrido já vencia por 3-0, com golos de Gonçalo Alves, Telmo Pinto e Jorge Silva.

Para a segunda parte manteve-se a tendência e os três jogadores bisaram. Henrique Magalhães, Diogo Rafael, João Rodrigues e Rafa também marcaram, selando assim a vitória expressiva portuguesa.

A seleção portuguesa defronta esta terça-feira a França, às 21h45, no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Andorra joga com a Alemanha, numa partida que se inicia às 18h30.