 Alejandro Domínguez após Sporting-Benfica: "Não vamos mudar nada para o terceiro jogo"

Declarações do treinador leonino Alejandro Domínguez após o jogo Sporting-Benfica (6-3), o segundo da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa:

Sobre o jogo: "Foi uma primeira parte muito eficaz do Sporting. Após o primeiro jogo, o Benfica já sabia que íamos defender muito alto para tentarmos desequilibrar a estratégia do adversário. Vamos continuar a fazer isso porque é uma maneira de conseguirmos vencer este adversário e na primeira parte saiu tudo bem."

Táctica: "Não vamos mudar nada para o terceiro jogo. Eles têm jogadores que são imparáveis no um contra um, por isso desenhámos uma estratégia e funcionou. Por isso, vamos continuar a fazê-lo nos próximos jogos."

Sobre Girão: "Sabemos que é muito difícil ganhar na pista do Benfica, mas estivemos perto no primeiro jogo da final. No hóquei, uma equipa que queira ganhar o título nacional tem que ter um guarda-redes que defenda muito. Nos dois jogos, o Ângelo [Girão] esteve no nível que precisamos para ganharmos o campeonato, por isso há que continuar assim para nos ajudar".