Zicky Té: "Reviravolta na final? Portugal nunca se verga perante ninguém"

Zicky Té foi eleito o melhor jogador do Europeu de 2022

Declarações do pivot da Seleção Nacional em reação à segunda conquista consecutiva do troféu do Campeonato da Europa, alcançada este domingo, frente à finalista Rússia

Prémio: "Arrepiar é pouco. Não consegui conter as lágrimas. Esta conquista faz-me lembrar todo o trabalho que tive para chegar aqui, todos os momentos em que levei na cabeça, durante a preparação. Os meus colegas sempre me motivaram. Este título podia ser atribuído a qualquer colega meu."

Nova reviravolta: "Há que salientar a força de vontade desta equipa. Nunca se verga perante ninguém. Damos a cara e vamos à luta. A nossa mentalidade é muito forte. Trabalhei muito com um mental coach para enfrentar estes jogos. A este nível, tudo conta, sobretudo a mentalidade."

Superar a Rússia: "Olhámos mais para nós. Melhorámos o desempenho coletivo."

Sucesso aos 20 anos: "Não esperava, mas trabalhei para que isso fosse possível. Fico muito feliz por estar a acontecer-me isto com esta idade."