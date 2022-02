Zicky Té fala da "pressão" no Euro'2022: "Entrei 30 segundos e já não tinha ar nos pulmões"

Zicky Té foi eleito Melhor Jogador do Europeu de futsal, conquistado por Portugal.

Zicky Té, pivot do Sporting e da Seleção portuguesa, falou da "pressão e ansiedade" a que um jogador está sujeito numa prova tão exigente como o Europeu de futsal, deixando um agradecimento ao mental coach com quem trabalha

"Pposso dizer que em todos os jogos do Europeu sentia que não tinha água na boca. Bebia água e ficava com mais sede. Houve vezes em que entrei 30 segundos e já não tinha ar nos pulmões, estava morto. Isso se calhar era mais pressão e ansiedade do que outra coisa, porque depois à medida que o jogo vai avançando vais-te soltando", revelou o jovem que foi considerado o melhor jogador do torneio.

"Acredito que o facto de trabalhar com um mental coach foi a chave num momento crucial da época em que ou jogava e afirmava-me ou jogava e como era miúdo pensava que ia ter mais oportunidades, só que o comboio não passa muitas vezes. O trabalho com o mental coach consiste num acreditar muito grande de ambas as partes: eu acreditar no trabalho que desenvolvemos e ele acreditar em mim. Ainda hoje trocámos mensagens e só lhe posso dizer obrigado. Sinto que mentalmente estou muito melhor preparado para as coisas que vou enfrentando. A mente nestes momentos conta muito porque todos aqui são bons jogadores", referiu Zicky numa entrevista ao Jornal Sporting, publicado esta quinta-feira.

O futsalista de 20 anos elogiou a "mentalidade muito forte" da Seleção lusa que foi determinante para a conquista do Europeu. "Não nos vergamos perante ninguém", apontou.