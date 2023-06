Zicky Té e o golaço ao Benfica: "Não me tinha apercebido da grandiosidade..."

Pivot do Sporting recordou o golaço que marcou na sequência de uma grande jogada individual no jogo 3 da final do campeonato nacional de futsal, vencido pelos leões na partida seguinte.

Zicky Té, pivot do Sporting, recordou esta terça-feira o golaço que marcou ao Benfica no jogo 3 da final do campeonato nacional de futsal, que rapidamente ficou viral nas redes sociais.

"Não gosto muito de falar de mim ou de me elogiar, é estranho. Foi muito mais o trabalho coletivo, aquilo que a equipa estava a entregar, que me permitiu fazer isto e marcar um golo que está a correr o mundo. Em minha defesa, digo que foi de recurso. Costumamos brincar muito no balneário, [dizemos] que se tentasse fazer aquilo por querer não ia dar certo. Quando tenho de improvisar no momento, acaba por sair mais naturalmente. [Recebi] Muitas mensagens a felicitar-me pelo golo. No momento não me tinha apercebido da grandiosidade que tinha sido. Mas depois disseram-me: 'Tu nem vais acreditar, o teu golo está a correr o mundo e a ser visto por milhares e milhares de pessoas'", afirmou, em declarações à Sport TV.

O internacional português, de 21 anos, também aproveitou para definir os seus objetivos de carreira, dizendo que ainda tem um longo caminho para percorrer, apesar dos vários títulos que já conquistou, entre os quais um Mundial, um Europeu, uma Liga dos Campeões e três campeonatos nacionais.

"As minhas ambições passam por trabalhar e afirmar-me no futsal. Tenho essas conquistas todas [no Sporting e na Seleção] tanto a nível individual como coletivo, mas depois olho para o lado e tenho pessoas como o João Matos, o Pany [Varela], o Merlim, carregados de títulos... Percebo que ainda só estou no início. Sinto que cada vez mais as pessoas me têm seguido, principalmente os mais jovens. Gostam do meu trabalho e sinto esse carinho muito grande da parte deles", finalizou.

O Sporting sagrou-se campeão nacional de futsal no jogo 4 da final, ficando com uma vantagem de 3-1 sobre o Benfica.