Zicky Té após triunfo de Portugal sobre a Ucrânia: "Claro que temos objetivos internos"

Declarações de Zicky Té, autor do único golo do jogo, após o Ucrânia-Portugal (0-1), da terceira jornada do grupo A do Europeu'2022 de futsal, realizado esta sexta-feira na MartiniPlaza, em Groningen.

Exibição: "A minha exibição individual deve-se muito à força coletiva que os meus colegas me transmitem e a confiança que me passam. O mérito é meu e deles, por me terem integrado assim e por me apoiarem em todos os momentos do jogo."

Pensamento da seleção: "Pensamos sempre jogo a jogo. Claro que temos objetivos internos e este era um dos objetivos que queríamos conseguir."

Finlândia: "É um adversário difícil. Já tivemos oportunidade de os ver jogar. Sabemos as valias deles, temos de estar bem e trabalhar para conseguir o objetivo nesse jogo, que esperamos que seja difícil."