Zicky: "Posso acrescentar irreverência, intensidade e muita vontade"

Redação com Lusa

Jogador da seleção portuguesa de futsal aborda o Mundial da Lituânia.

O pivô Zicky, o mais jovem jogador da seleção portuguesa de futsal que prepara em Rio Maior a participação no Mundial da Lituânia, garante que pode trazer à equipa "mais irreverência e intensidade".

"Num grupo com muita qualidade como este, acho que só posso acrescentar mais juventude. Sou mais um que está aqui para ajudar no meio de tantos. Posso acrescentar irreverência, intensidade e muita vontade, que é algo que nunca irá faltar", disse à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador, de 20 anos, é o único pivô entre os 16 convocados pelo selecionador Jorge Braz, o que encara com importância. "Ser o único pivô é uma responsabilidade enorme. Sinto que tenho de dar tudo dentro e fora de campo, estar concentrado a todos níveis para poder corresponder à confiança que depositaram em mim", justificou.

Em relação ao Mundial, a decorrer entre 12 de setembro e 3 de outubro, Zicky espera que a seleção portuguesa chegue na máxima força, depois de uma série de sete jogos particulares que terá ainda antes da competição.

"Estes jogos vão ser os momentos de preparação mais importantes até chegarmos ao Mundial. Temos de nos preparar bem e, sobretudo, preocuparmo-nos com a nossa equipa. Como vamos estar e como nos vamos apresentar. O foco tem de estar a 100% no nosso trabalho e na nossa preparação", considerou.

A seleção trabalhará em Rio Maior até 21 de agosto e em Viseu, de 22 de agosto a 5 de setembro, em estágios que incluem sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

No Mundial, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.