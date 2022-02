Zicky integra o cinco ideal do Campeonato da Europa de 2022

Zicky Té foi eleito o melhor jogador do Europeu de 2022

Pivô da seleção bicampeã europeia é o único português no alinhamento escolhido por dois observadores da UEFA

Mais um marco individual de registo. Zicky Té, que fora eleito o melhor jogador do Campeonato da Europa de 2022 (três golos), integra a melhor equipa da competição, que se realizou nos Países Baixos, anunciou, esta sexta-feira, a UEFA.

Zicky Té, um dos 14 portugueses que se sagraram bicampeões europeus, é o único luso no quinteto, composto pelo guarda-redes Tsypun (Ucrânia), pelo ala Lozano (Espanha), pelo fixo Douglas Júnior (Cazaquistão) e pelo pivô Sergei Abramov (Rússia).

Esta eleição ficou a cargo de observadores técnicos da UEFA - Miguel Rodrigo e Mato Stankovic - presentes nos jogos da competição que decorreu em solo neerlandês, em janeiro último, onde Portugal conseguiu um feito inédito: revalidar o título de 2018.

A Seleção Nacional, que atuou também com o estatuto de campeã mundial, derrotou, na final disputada no pavilhão Ziggo Domme, a Rússia, por 4-2, tendo operado uma reviravolta no marcador (esteve a perder por 2-0).

Observe, abaixo, alguns dos melhores momentos de Zicky Té no Europeu de 2022.