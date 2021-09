Zick após a vitória diante da Espanha: "O que vivemos aqui foi inexplicável..."

Zicky, fixo da seleção, marcou um dos golos da vitória diante da seleção espanhola esta segunda-feira.

Autor do golo de empate que levou o jogo com a Espanha para o prolongamento e, em seguida, o apuramento de Portugal para as meias-finais do Mundial de futsal, o fixo Zick ainda está em êxtase com o momento histórico vivido pela Seleção Nacional. O jogador do Sporting agradeceu o apoio dos adeptos portugueses após o jogo.

"Mais uma vez estou aqui para agradecer o vosso apoio. O que vivemos aqui foi inexplicável. Vamos com tudo para as meias! Obrigado e contamos com o vosso apoio sempre", disse o fixo em vídeo publicado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal qualificou-se pela terceira vez para as meias-finais do Mundial, ao vencer a Espanha, campeã em 2000 e 2004, por 4-2, após prolongamento, em Vílnius, na Lituânia. Os espanhóis estiveram a ganhar por 2-0, com tentos de Adolfo e Adri, mas André Coelho, Zicky, Raya (na própria baliza) e Pany Varela selaram a reviravolta.

"Estou feliz, sobretudo, por ter ajudado a equipa a conseguir a vitória. Tem sido um campeonato emocionante e o sentimento que fica é de felicidade tremenda. Já estávamos atrás do golo desde que começou o jogo, infelizmente não conseguimos logo marcar e tivemos de ter uma grande capacidade de superação para depois fazer o golo. Agora temos de pensar passo a passo. Temos objetivos definidos que temos de cumprir", destacou Zick.