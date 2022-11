Xisto é o pistoleiro num autêntico conto de fadas no futsal português

O paulista, 29 anos, é o homem-golo em Ferreira do Zêzere e um dos goleadores da Liga Placard. Eficaz a concretizar, o brasileiro já faturou cinco vezes em quatro jogos.

Em ano de estreia na Liga Placard, o Ferreira do Zêzere tem protagonizado um grande início de época - ocupa o terceiro lugar da prova com três vitórias em quatro jogos - muito por culpa do homem-golo do emblema escalabitano: Xisto.

O pivô brasileiro, de 29 anos, soma cinco golos em quatro encontros e, a O JOGO, destapou o véu sobre este arranque promissor. "O nosso objetivo é a permanência e, claro, chegar ao play-off de apuramento do campeão. Sporting e Benfica são prediletos, mas trabalhamos para tirar esse favoritismo dentro de campo. O nosso dia-a-dia é muito duro e preparamo-nos personalizadamente para cada encontro. O trabalho coletivo e a nossa obediência tática são a chave, pois respeitamos o que é transmitido pelo míster Rogério", explica o pivô, que acrescenta uma garantia. "Espero ajudar a colocar este clube no topo. Vou dar continuidade aos números que tenho apresentado", promete.

O clube era-lhe familiar, porque Xisto já acompanhava o futsal português. Entre ver à distância e jogar, houve uma fase de adaptação que não foi tão curta assim. A língua ajudou e suavizou a troca, "por ser num país em que a gente se entende", diz. Mas, sair do seio familiar e rumar a este lado do Atlântico exigiu-lhe coragem e muito querer. "Em 2018, o meu amigo Vitinho estava cá no Ferreira e entrou em contacto comigo. Sempre tive vontade de jogar na Europa. A cidade é muito acolhedora. Este clube abriu-me uma porta para concretizar um sonho e sou muito grato por fazer parte do projeto. Digo que Portugal é a minha primeira casa", conta.

A coisa mais natural do mundo é ter objetivos e sonhos para realizar e Xisto não foge à regra. "Chegar a seleção é o sonho de todos os jogadores. Quero estar entre os grandes do futsal mundial e procurar evoluir como jogador", revela o goleador brasileiro.