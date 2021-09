"Vou tomar um café com Ricardinho e pedir-lhe para ir com calma"

Ortiz, capitão da seleção espanhola, anteviu o jogo de amanhã com Portugal, nas meias-finais do Mundial

Portugal e Espanha defrontam-se amanhã nas meias-finais do Mundial. Ortiz, campeão da Espanha e antigo colega de Ricardinho no Inter Movistar e ACCS Paris, brincou com o reencontro com o mágico.

"Eles estão em Vilnius e vou passar por lá para falar um pouco com o Ricardinho, enquanto tomamos um café. Vou dizer-lhe para ir com calma, porque ele é daqueles jogadores que tira sempre algo especial da cartola nos jogos decisivos. Espero que não tenha sobrado muito no tanque dele", brincou, em declarações ao site da FIFA. "Europeu 2018? Mereceram pela consistência", lembrou.