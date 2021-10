Vitória esmagadora coloca Sporting na ronda de elite da Champions League

Redação com Lusa

O Sporting garantiu o apuramento para a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal, depois de golear 8-1 o Atyrau, do Cazaquistão, na segunda jornada do grupo 2 da fase principal da competição

Os leões, que com este resultado também assumiram a liderança da poule, com seis pontos, tiveram um domínio avassalador sobre o adversário, fazendo quatro golos em cada uma das partes, e dispondo de várias oportunidades para tornar o resultado ainda mais categórico.

O Sporting, que é o atual campeão em título da prova, segue assim o mesmo caminho do Benfica, que, horas antes, também tinha conseguido a apuramento para a ronda de elite da Champions , após derrotar os russos do Sinara Yekaterinburg, por 5-1.

O Sporting ainda terá mais um duelo neste grupo 2, defrontado no sábado, os eslovenos do Dubovec, numa partida agendada para as 19:00.

Jogo realizado no Sport Hall Podcetrtek, na Eslovénia.

Atyrau - Sporting, 0-4.

Ao intervalo: 1-8.

Marcadores:

0-1, Cavinato, 03 minutos.

0-2, Zicky, 04.

0-3, João Matos, 10.

0-4, Tiago Macedo, 18.

1-4, Fukin, 24.

1-5, Caio Ruiz, 25.

1-6, Cavinato, 30

1-7, Waltinho, 32.

1-8, Bernardo Paço, 34.

Atyrau: Dalton, Ewerton, Déo, Erick Danilo e Sinésio. Jogaram ainda, Sarbassov, Amandossov, Fukin, Yesseniyazov, Madiyev, Tokayev e Zhumakmet.

Treinador: Zhaxylyk Baisariyev.

Sporting: Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Alex Merlim e Pauleta. Jogaram ainda, Bernardo Paçó, Tiago Macedo, Tomás Paçó, Zicky, Waltinho, Caio Ruiz, Cavinato e Miguel Ângelo.

Treinador: Nuno Dias.

Árbitros: Besar Beqiri (Kosovo) e Juan Boelen (Bélgica).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sinésio (28).