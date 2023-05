Vitória de Santarém responde aos 60-0 do Mação e acusa: "Ato premeditado e concertado"

Na última jornada, o Mação venceu o Benavente por 60-0 e sagrou-se campeão da distrital da AF Santarém, em futsal. O Vitória de Santarém, que perdeu a liderança pela diferença de golos, diz que se tratou de um "ato premeditado e concertado".

O Vitória de Santarém emitiu um comunicado, este domingo, a criticar o que aconteceu no jogo entre o Mação, equipa que se sagrou campeã da distrital da AF Santarém, em futsal, e o Benavente. É que o Mação venceu por 60-0 e, devido à diferença de golos, ultrapassou na classificação o Vitória de Santarém, que venceu o Gruder (7-5), na última jornada do campeonato.

À entrada para a última jornada, o Mação tinha uma desvantagem de -33 golos para anular e terminou com uma vantagem de +91 (137 golos marcados e 46 sofridos), enquanto o Vitória de Santarém ficou com 125 golos marcados e 59 sofridos (+66).

O emblema escalabitano diz que no jogo do rival viu-se "a outra face do desporto", num "ato premeditado e concertado, anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana, e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo Vitória Clube de Santarém junto da Associação de Futebol de Santarém."

Leia o comunicado na íntegra:



"Ontem, o Vitória Clube de Santarém entrou em campo, na Nave Municipal, para tentar ganhar o Campeonato Distrital de Seniores Masculinos de Futsal. Pela frente, encontrou um oponente (GD Ribeira Fárrio) que, já sem ambições classificativas, soube honrar os seus pergaminhos e dignificar a prova, lutando pela vitória até final. Porque quem tem nunca pode jogar de outra forma. Em Santarém, dentro de campo, os jovens atletas do Vitória souberam concretizar, com todo o mérito, o resultado de muitos meses de trabalho, inúmeras horas de dedicação, crer, suor e sacrifício pela concretização de um sonho de meninos.

Em Mação, noutra quadra, nos mesmos 70 minutos, emergiu, porém, a outra face do desporto. De um lado, uma equipa composta apenas por um guarda-redes e dois atletas de campo, que, após cada golo sofrido, se apressavam até ao círculo central para reatar o jogo. Do outro, uma equipa a apresentar-se sempre com cinco elementos, ávida de colocar a bola sucessivamente dentro da baliza adversária. Um resultado de 60-0. Um ato premeditado e concertado, anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana, e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo Vitória Clube de Santarém junto da Associação de Futebol de Santarém. 'No sábado é que eu me vou rir. O Campeonato de Seniores já foi', anunciou-se.



Pobre do trio de atletas e dos encarregados de educação que, à mercê do ódio, da rivalidade tóxica, da inveja, da mesquinhez, tiveram de compactuar com este figurino, expostos a uma vergonha nacional. Pobres dos que, nestas condições, festejam com toda a efusividade e orgulho. Pobre de uma sociedade que confia nestes formadores os homens e mulheres de amanhã. Pobre de quem tiver a ingrata tarefa de colocar a taça nas mãos do novo campeão.



Que possa ser reposta a verdade desportiva. Que possa prevalecer a ética desportiva que todos apregoamos. Caso contrário, nunca teremos forma de responder às nossas crianças que ontem, confundidas, em lágrimas, perguntavam aos seus pais: "Por que é que os nossos seniores não foram campeões?"



Obrigado a todos, vitorianos. Incomensurável orgulho na família que construímos. Obrigado ao Gruder - Futsal , pela elevação e desportivismo. Obrigado aos verdadeiros campeões."