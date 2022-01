Viseenses foram ao mercado brasileiro contratar o ala Dudu e o fixo/ala Douglas

Dudu, ala de 29 anos que representava o Umuarama da liga brasileira, é reforço do Viseu 2001, 11.º classificado da Liga Placard. O canarinho junta-se a Douglas, fixo/ala de 26 anos que já tinha sido anunciado pelos viseenses nos últimos dias. O futsalista estava no Marreco Futsal e volta, assim, a Portugal, país onde tinha alinhado no Braga, em 2019/20, com três golos em 21 jogos.